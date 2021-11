Lockdown per i no vax, in Austria scatta il piano anti-Covid

14 novembre 2021 a

In Austria sono bastati pochi giorni per istituire il lockdown per persone sopra i 12 anni non vaccinate. Da mezzanotte scatterà il blocco per i "no vax", provvedimento che interesserà almeno 2 milioni di cittadini, quindi un quarto dell’intera popolazione. Il blocco scatta a seguito dell’elevato numero di casi di Covid-19 nelle ultime settimane e dell’impennata dei posti letto sia nei normali reparti ospedalieri che nelle terapie intensive.

Le restrizioni dalla mezzanotte riguarderanno le persone che non hanno un certificato di vaccinazione valido né possono dimostrare di aver superato un’infezione da coronavirus negli ultimi 180 giorni. Già esclusi in precedenza dalla "regola delle 2G", ovvero vaccinati (geimpft) o guariti (genesen) per entrare nei ristoranti, bar, Konditorei (caffè-pasticcerie), impianti sportivi, parrucchieri e servizi alla persona, la novità per i non vaccinati è che a loro sarà consentito recarsi sul posto di lavoro, uscire per acquistare i beni di prima necessità e svolgere attività motoria individuale. Sarà possibile recarsi dal medico o a farsi vaccinare, e «soddisfare i bisogni religiosi fondamentali». In questi ultimi giorni si registra un incremento di persone che si recano presso i centri vaccinali.

