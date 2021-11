Germania, per la stampa italiana è dramma Covid. Ma inizia il Carnevale: tante maschere, nessuna mascherina

11 novembre 2021 a

Sulle prime pagine dei giornali e in testa alle notizie dei tg italiani si racconta una Germania precipitata nel dramma Covid, raccontando contagi che superano i 50 mila al giorno e l'intenzione di porre restrizioni draconiane e soprattutto draghiane, sostenendo che anche lì si vorrebbe copiare il celebratissimo green pass di Mario Draghi. Questo almeno raccontiamo in Italia, e bisognerebbe spiegarlo anche ai tedeschi. Che evidentemente non se ne sono accorti.

Secondo tradizione alle 11 e 11 dell'11/11 si è aperto a Colonia il Carnevale tedesco, che durerà fino al mercoledì delle ceneri. E migliaia di persone sono scese in strada felici vestiti con colori sgargianti e pronti a cantare e ballare per festeggiare uno accanto all'altro. Nessun green pass richiesto, qualche maschera e nemmeno una mascherina. Lì si lanciano palloncini colorati, qui si sparano grandissime palle...

