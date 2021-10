Baguette, brioche e poveri: rivolta in Francia per l'aumento del prezzo del pane

Antonio Siberia 27 ottobre 2021 a

a

a

La mitologia delle frasi dette, con riferimento alla storia, attribuisce (anche se in realtà sembra antecedente) a Maria Antonietta, nella Francia dei Re, la frase rivolta al popolo parigino ormai allo stremo: «Se non hanno più pane, che mangino brioche». Un’idiozia che è rimasta per sempre. Oggi, mentre la Francia discute del possibile aumento del prezzo della baguette (a seguito di un innalzamento delle spese per i boulangers - i panettieri francesi - dal costo del grano a quello della farina, dall’energia ai prezzi legati all'imballaggio) ecco che la frase cambia: se hanno fame, che non mangino baguette.

Gasolio alle stelle, i prezzi dei carburanti non si fermano più

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.