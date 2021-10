Dramma in Texas, ecco la sparatoria nel liceo

Diverse persone sarebbero rimaste coinvolte nella sparatoria in una scuola superiore del Texas. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Arlington, Jim Ross, ai media locali, almeno due persone sono rimaste ferite nella Timberview High School, che la polizia sta «setacciando» per trovare il responsabile della sparatoria, che sarebbe ancora quindi in azione.

Breaking News: Confirmed school shooting with multiple casualties near Dallas, Texas#Arlington #Texas

Officials have now confirmed several people are shot following a shooting at Timberview Highschool. Students inside report both students and teachers are shot.

Updates to come! pic.twitter.com/hyc4Dm0Y3U