Covid, il Portogallo revoca restrizioni e green pass. Anche in Italia è l'ora di fare i portoghesi

Antonio Siberia 30 settembre 2021 a

a

a

Da domani il Portogallo revocherà tutte le restrizioni che riguardano i ristoranti e riaprirà i locali notturni. Inoltre i clienti di alberghi e ristoranti non dovranno più presentare un certificato di vaccinazione o il risultato negativo di un tampone. Un ritorno ad una quasi normalità che arriva dopo un grande risultato ottenuto dal Portogallo nelle vaccinazioni, con l'84% della popolazione vaccinata doppia dose. Anche in Italia sarebbe l'ora di fare i portoghesi: il governo dica la percentuale di vaccinati da raggiungere per togliere ai cittadini il green pass e le restrizioni. Certo, dovrebbe essere un'unica percentuale e non una cifra in continuo mutamento. Facciano i portoghesi, non i furbi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.