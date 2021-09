Tira un uovo in faccia a Macron, arrestato il contestatore

27 settembre 2021 a

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato colpito da un uovo lanciato da un giovane contestatore mentre era in visita al centro congressi Eurexpo, a Lione. L’uovo, probabilmente sodo perché non si è rotto, ha colpito il presidente francese su un lato della nuca prima di rimbalzare via.

Secondo i giornalisti che hanno filmato l’accaduto, il giovane che ha lanciato l’oggetto ha gridato «Vive la revolution». Il giovane, un attivista dell’estrema sinistra secondo fonti della sicurezza a Le Parisien, è stato subito portato via ammanettato.

