Scoperta choc negli Usa: l'assurdo piano dei terroristi per l'attentato nell'anniversario del massacro

Sconcerto negli Stati Uniti per il diabolico piano di quattro ragazzi. Il gruppo di adolescenti è stato accusato di un complotto per attaccare una scuola superiore della Pennsylvania nel 2024, nel 25esimo anniversario del massacro alla Columbine High School del Colorado. Lo hanno riferito le autorità. Una ragazza e un ragazzo di 15 anni sono stati incriminati come adulti e altri due adolescenti devono affrontare invece delle accuse minorili: avrebbero messo a punto un piano per attaccare la Dunmore High School, fuori Scranton, il 20 aprile 2024, hanno detto le autorità. Gli investigatori hanno aggiunto che la madre della ragazza ha detto alla polizia che sua figlia era "ossessionata da Columbine", ha riferito il Times-Tribune.

"Mentre l'indagine è in corso, voglio assicurare ai genitori, agli studenti e al personale della Dunmore High School che non crediamo che ci sia alcuna minaccia attiva in questo momento", ha dichiarato il procuratore distrettuale Mark Powell in una nota. A casa della ragazza sono stati trovati una bottiglia molotov, componenti per bombe, scritti su come fabbricare bombe e liste manoscritte di pistole, munizioni ed equipaggiamento tattico con tanto di prezzi, hanno detto gli investigatori. Una storia da non credere.

