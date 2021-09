Covid, bambina di 4 anni muore nel sonno. La mamma positiva: "Mi pento di non aver fatto il vaccino"

11 settembre 2021 a

E' morta nel sonno senza che nessuno sapesse che era positiva al Covid. Kali Cook, 4 anni, è la più giovane vittima del coronavirus in Texas. Solo in un secondo tempo con l'autopsia si è scoperto che la piccola aveva contratto il virus. Kali aveva la febbre da qualche giorno ma è deceduta durante la notte prima che fosse possibile effettuare un tampone. "Era divertente... non era la classica bimba" ha raccontato la mamma Karra Harwood, distrutta dal dolore, alla stampa locale. La donna aveva scoperto di essere positiva al Covid 19 insieme ad un altro figlio e alla più piccola di appena 5 mesi.

"Sono tornata a casa ed ero isolata – ha spiegato - Ho cercato di starle lontano e non volevo che lei e gli altri miei figli se ne accorgessero". La donna ha aggiunto poi che a sua figlia non sono stati diagnosticati disturbi immunitari o altre condizioni di salute critiche. Al momento tutta la famiglia è stata messa in quarantena. "Ero contraria al vaccino, adesso sono enormemente pentita" ha confessato tra le lacrime.

