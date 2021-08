 Stasera Italia, “clamoroso errore, mai visto un flop così”. Sonora bocciatura per Biden e Usa sull'Afghanistan

28 agosto 2021 a

Un clamoroso errore. Nella puntata del 28 agosto di Stasera Italia, programma di Rete 4 che va in onda anche nel weekend sotto la conduzione di Veronica Gentili, si affronta l’argomento Afghanistan e il coro dallo studio è unanime: si tratta di un fallimento degli Stati Uniti. In particolare, ospite in collegamento, Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera, spara a zero sul presidente democratico Joe Biden che non ha fatto nulla per evitare un tale disastro e la vittoria dei talebani: “C'era l'aspettativa che con Biden potessero cambiare le cose in Afghanistan rispetto a Trump e soprattutto c’era la possibilità che l'America sapesse leggere molto meglio di come ha fatto la strategia dei talebani. Prima ancora che un errore politico di chiamarsi fuori c’è stato un gravissimo errore di valutazione degli Stati Uniti e anche della Nato, rispetto alle tempistiche dell’arrivo dei talebani a Kabul e alla loro presa del potere. L’America è stata defecitaria da due punti di vista, politico e sopratutto strategico, che è un errore clamoroso”. “Per la prima volta - evidenzia il giornalista - i più bravi a saper leggere le situazioni geopolitiche in movimento e le operazioni militari, almeno dalla prima guerra mondiale in poi, hanno compiuto un errore di valutazione clamoroso che non riguardava ore, settimane o giorni, ma addirittura mesi”.

