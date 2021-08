Da ministro in Afghanistan a fattorino: la triste storia di Syed Ahmad Sadat

27 agosto 2021 a

Dall'Afghanistan alla Germania, con un triste epilogo di una storia che fotografa al meglio la crisi del paese alle prese con la salita al potere dei talebani. Syed Ahmad Sadat è stato ministro delle telecomunicazioni dal 2018, ma poi verso la fine del 2020 è entrato in rotta con il presidente afghano ed ha rassegnato le dimissioni, anche per i contrasti sull'avanzata dei talebani e sulla gestione dei soldi pubblici. Sadat, riferisce Italia Oggi, si è trasferito a Lipsia, in Germania e qui ha iniziato una nuova vita: dopo aver finito tutti i risparmi si è dovuto reinventare come fattorino, consegnando pizze in bicicletta. L'obiettivo di Sadat però è quello di trovare una nuova sistemazione in futuro: il piano prevede di mettere un gruzzolo da parte e pagarsi poi dei corsi di tedesco per arrivare a lavorare alla Deutsche Telekom, azienda tedesca di telecomunicazioni.

Sadat ha un curriculum di enorme rispetto già prima di diventare ministro e oltre ad una lunga carriera nel settore ha anche ottenuto due master in comunicazione e ingegneria elettronica all'università di Oxford. L'ex ministro ha raccontato la sua nuova vita e di come sia passato dagli sfarzi del passato all'umiltà di oggi, con un grande apprezzamento per la Germania: "Qui mi sento al sicuro, la polizia non è corrotta, tantomeno la politica". Sarà una storia a lieto fine?

