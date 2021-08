Attacco kamikaze e spari all'aeroporto di Kabul, morti e feriti tra civili e marines

26 agosto 2021 a

Attacco suicida all'aeroporto di Kabul. Dopo che un kamikaze si è fatto esplodere, un secondo terrorista ha cominciato a sparare sulla folla. Lo ha scritto su twitter il giornalista afghano Bilal Sarwary che ha già lasciato il paese ma ha sentito fonti sul posto. A quanto scrive, l’esplosione è avvenuta in un canale di scolo lungo la strada dove, come testimonia una foto allegata, molte persone si erano accalcate nell’acqua bassa per farsi esaminare i documenti ed entrare nell’aeroporto.

Il bilancio provvisorio è di almeno 13 morti tra i quali anche bambini e almeno 50 feriti. Nelle esplosioni ci sarebbero anche 3 soldati americani rimasti feriti. Complessivamente all’aeroporto di Kabul, in procinto di tornare in Usa, ci sono 5.200 soldati statunitensi.

L’esplosione registrata nella capitale afghana Kabul ha colpito una folla di persone radunate vicino all’aeroporto, diventato sinonimo di speranza per molti dopo la resa della città ai Talebani. Lo riferisce su Twitter anche Khaama Press che pubblica «foto dall’area» con civili che trasportano come possibile, anche con l’aiuto di carriole, i feriti in ospedale.

