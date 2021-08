Shopping al posto della quarantena, Nicole Kidman fa scoppiare la rabbia social

19 agosto 2021 a

a

a

È rabbia tra gli utenti dei social media di Hong Kong per la decisione delle autorità locali di concedere alla star di Hollywood Nicole Kidman l’esenzione dalle misure di quarantena dopo l’arrivo nell’hub finanziario asiatico. Kidman si trova nella città cinese per girare la serie tv prodotta da Amazon «The Expats», incentrata sulla vita degli stranieri ricchi, ed è stata avvistata mentre faceva shopping e girava le scene della serie tv a soli pochi giorni dall’arrivo, secondo quanto riporta l’emittente Hk01, in contrasto con l’obbligo di 3 settimane di quarantena in albergo dopo lo sbarco.

L’amministrazione guidata da Carrie Lam ha cercato di difendersi dalle polemiche, senza nominare direttamente la 54enne attrice giunta in città da Sydney, la settimana scorsa. «Al caso in questione è stato garantito il permesso di viaggiare a Hong Kong con l’esenzione della quarantena per svolgere il lavoro professionale designato», ha affermato in una nota l’Ufficio per il Commercio e lo Sviluppo Economico di Hong Kong, «tenendo in considerazione che contribuisce alla necessaria operatività e allo sviluppo economico di Hong Kong».

x 1 / 6

Secondo un funzionario di Hong Kong citato dall’emittente Rthk, Kidman ha dovuto comunque attenersi ad alcune condizioni prima di entrare a Hong Kong per minimizzare il rischio di trasmissione della malattia e il contatto con i cittadini, tra cui essersi completamente vaccinata e sottoporsi a 3 tamponi nei 14 giorni successivi all’arrivo. Le rassicurazioni non sono servite a evitare la rabbia dei residenti, bloccati nella città, che mantiene ferree misure contro la diffusione del Covid-19. «Quindi abbiamo residenti di Hong Kong che non possono rientrare se non vaccinati (e anche in quel caso con 2-3 settimane di quarantena) ma Nicole Kidman può entrare come le pare? È disgustoso», ha commentato un utente di Twitter citato dal Guardian. Prima della Kidman, a finire nel mirino delle polemiche è stata anche l’intera serie Tv in cui recita l’attrice: «The Expats» si concentra sulla vita degli espatriati, nonostante la situazione a Hong Kong sia tesa per la repressione messa in atto da Pechino che ha imposto una legge sulla sicurezza nazionale nella città per spegnere i movimenti pro-democrazia che avevano animato le proteste del 2019.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.