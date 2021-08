Utah, alligatore trascina in acqua la domatrice: panico alla festa dei bambini, salva per miracolo

Giada Oricchio 17 agosto 2021 a

Party di compleanno da incubo per una comitiva di bambini: un alligatore afferra una domatrice e la trascina in acqua, ma arriva un supereroe. La scorsa settimana, un bambino ha voluto festeggiare i suoi 8 anni in un centro rettili dello Utah insieme ad alcuni amichetti: una giornata indimenticabile che stava per finire in tragedia. Dopo aver illustrato le caratteristiche del pericoloso rettile, una dipendente ha aperto la gabbia per dargli da mangiare, ma l’animale si è fatto “audace” e le ha afferrato la mano chiudendo le fauci.

La domatrice non ha strappato l’arto, ma si è tuffata nella piscina cercando di calmare l’alligatore che le ha fatto fare un fulmineo giro della morte dentro l’acqua. I bambini hanno assistito terrorizzati e inermi alla scena allo “Scales & Tails” a Salt Lake City, mentre uno dei visitatori, Donnie Wiseman, 48 anni, si è trasformato in eroe per un giorno: è saltato in acqua e si è arrampicato sul dorso del rettile nel tentativo di aiutare la donna che con enorme sangue freddo cercava di non farsi mordere a sangue la mano. Un minuto interminabile in cui la bestia, che ha provato a divincolarsi, avrebbe potuto avere una reazione improvvisa. I bambini sono stati fatti allontanare e grazie alle indicazioni di un altro membro dello staff, la donna è riuscita a liberarsi dalla stretta mortale, mentre Wiseman è rimasto coraggiosamente in groppa all’alligatore fino a quando non è saltato sul bordo piscina e si è messo in salvo.

Una scena da film, ma era vita vera. Da infarto. “Quando ho visto cosa era successo, mi sono chiesto: cosa devo fare? E gli sono andato addosso, proprio come in tutti i film e i documentari che ho visto. Sono contento che non fosse più grande” ha dichiarato Wiseman al Gephardt Daily. L’operatrice è stata operata ed è sotto antibiotici.

