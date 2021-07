Siberia, aereo scompare dai radar: atterraggio d'emergenza. Sopravvissuti tutti i passeggeri

16 luglio 2021 a

Un'avventura al cardiopalma, con un lieto fine che ha del miracoloso. Sono sopravvissute tutte le 18 persone che si trovavano a bordo dell’aereo An-28 costretto a un atterraggio di emergenza in Siberia, dopo essere scomparso dai radar. Lo hanno riferito le autorità locali, sottolineando che «sono tutti vivi». I soccorritori stanno portando «i 15 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio» nel capoluogo della regione. Il volo era operato dalla compagnia locale Siberia legkaya aviazia (Aviazione leggera siberiana) e doveva atterrare a Tomsk. All’inizio del mese, un An-26 è precipitato nella regione orientale russa della Kamchatka, uccidendo tutte le 28 persone a bordo. Gli Antonov - coinvolti in diversi incidenti negli ultimi anni - sono aerei prodotti all’epoca dell’Unione sovietica e sono ancora in uso in tutta l’ex Urss per trasporto civile e militare.

