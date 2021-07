Maltempo in Germania, la Renania finisce sott'acqua: morti e dispersi. La cancelliera Merkel: "Sono scioccata"

Più di 20 persone sono morte e decine di persone risultano disperse in Germania a causa del maltempo. La parte occidentale del Paese è stata duramente colpita da temporali e inondazioni, secondo il Bild le stime sarebbero di 200 mila rimaste senza elettricità. Uno scenario apocalittico: nella Renania-Palatinato sei case sono state travolte e spazzate via dal fiume Ahr, altre sono ancora a rischio. La polizia ha spiegato che "molte delle persone" che risultano disperse si trovavano sui tetti delle abitazioni investite dalla piena del fiume nel comune di Schuld. Tra le vittime due vigili del fuoco, morti mentre cercavano di evacuare delle persone da edifici ad Altena e Wedohl (Renania Settentrionale-Vestfalia). Altre due vittime annegate nelle cantine allagate vicino Solingen e Unna, e due a Colonia: un uomo e una donna. Un altro decesso a Rheinbach.

#Hagen , 14th of July 2021: Heavy rain since 15:00 still causes massive floods down the #Hohenlimburg hill at 16:30.@WDRaktuell @Kachelmann @Kachelmannwettr @uwz_de @DWD_presse @WetterOnline @FW_Hagen pic.twitter.com/MdQbcjEtna