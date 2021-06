Charlene di Monaco non riappare ma si fa sentire. Il video clamoroso per il principe Alberto

Giada Oricchio 25 giugno 2021 a

Charlene di Monaco si fa sentire, ma non si fa vedere. Continua il mistero intorno alla principessa di Monaco. Spunta l’ipotesi di un’infezione contratta in Sudafrica. Dopo settimane di indiscrezioni, la principessa Charlene ha rotto il silenzio pubblicando sul suo account Instagram un video dei best moment con il marito Principe Alberto di Monaco. La clip dura 44 secondi porta la filigrana con le iniziali dei due coniugi AC sormontate da una corona e ripercorre la loro vita insieme con sottofondo di musicale in crescendo. Dalle ultime gare di nuoto alle Olimpiadi di Charlene Wittstock ai primi eventi pubblici, dalla sontuosa cerimonia matrimoniale alla nascita dei gemelli Jacques e Gabriella fino a una bellissima foto in bianco e nero degli sposi nel giorno del felice sì. Sembra non mancare nulla per i festeggiamenti dei 10 anni di unione. E infatti la conclusione è: “Coming soon. Albert&Charlene. 10th anniversario di matrimonio”.

La caption recita in inglese (cosa che non piacerà ai monegaschi attaccati alla lingua francese, nda): “Felice anniversario Albert. Grazie per la benedizione dei nostri bellissimi bambini”. In verità è tutto così patinato e poco spontaneo che più che una promessa sembra il trailer di un film. Ma c’è un particolare che salta agli occhi: Sua Altezza Serenissima augura al marito un felice anniversario e lo ringrazia per i figli, ma non scrive apertamente “I love you”. Forse una questione di protocollo, forse la spia di una crisi coniugale che nessuno vuole palesare. Tuttavia il breve filmato è un annuncio: Sua Altezza Serenissima tornerà a Monaco per il prossimo 1° luglio, giorno dei festeggiamenti, anche se al momento si sono perse le tracce di Charlene: è ancora in Sudafrica o nel Principato? L’ultima fotografia su Instagram risaliva al 5 giugno in compagnia proprio di Alberto, dei figli e di alcuni parenti, poi 20 giorni di silenzio e ieri la pubblicazione del filmato montato da mani esperte. Secondo alcune indiscrezioni, Charlene avrebbe contratto un’infezione otorinolaringoiatrica che le avrebbe fatto ritardare il rientro a casa dal Suadrica dove si era recata per promuovere la salvaguardia dei rinoceronti uccisi dai bracconieri per i loro pregiatissimi corni.

