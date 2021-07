Biglietti Inghilterra-Ucraina, la Uefa blocca la vendita ai residenti in Uk

01 luglio 2021 a

Inghilterra-Ucraina, niente biglietti agli inglesi. Per arginare la possibile emergenza contagi provocata dall'arrivo in massa dei tifosi inglesi a Roma, la Uefa ha bloccato la vendita dei biglietti per l'Olimpico di Roma a tutti i residenti in Inghilterra.

Arrivano gli inglesi a Roma ma devono fare la quarantena. Il governo: "Tifate da casa"

«In occasione dell’incontro di calcio Ucraina-Inghilterra, previsto per il prossimo sabato 3 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, su proposta del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Uefa ha adottato un protocollo connesso al contenimento dell’emergenza pandemica relativo alla partecipazione del pubblico all’evento sportivo. In particolare, con riferimento al vigente regime regolatorio riguardante coloro i quali hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni, è stata prevista una particolare ticketing policy che prevede il blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le 21 di giovedì 1° luglio e l’annullamento dei tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalla mezzanotte del 28 giugno. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, oltre a mettere in campo misure atte a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto rigorosi controlli per verificare il puntale rispetto del provvedimento emesso dalla Uefa». È quanto si legge in una nota.

