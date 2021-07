Charlene di Monaco, il video emozionante per il giorno dell'anniversario di matrimonio

Giada Oricchio 01 luglio 2021 a

Charlène di Monaco torna dopo le due operazioni alla testa e lo fa con un video tenerissimo. La moglie del principe Alberto II ha pubblicato un breve video sul suo profilo Instagram in cui una femmina di rinoceronte allatta un cucciolo. “Mamma e figlio stanno bene” recita la caption. Sua Altezza Serenissima è in Sud Africa da diversi mesi per portare avanti un progetto della sua fondazione: la tutela dei rinoceronti in via di estinzione a causa dei bracconieri che li uccidono per il loro pregiato corno. Probabilmente l’emozionante filmato è anche un amorevole messaggio trasversale per i gemelli Jacques e Gabriella a Monte Carlo con il papà.

Dunque, la principessa Charlène starebbe abbastanza bene da poter usare i social, ma non sfugge un dettaglio: non c’è alcun riferimento al decimo anniversario di matrimonio che cade il 1° luglio, e per il quale erano già pronti i festeggiamenti a Monaco. Le voci di una crisi con Alberto si sono intensificate da gennaio, da quando Charlene Wittstock è sparita dalla città-Stato bagnata dal Mar Ligure ed è riapparsa in Sud Africa, patria d’origine alla quale è legatissima. A maggio però, durante una spedizione con un’unità sudafricana anti bracconaggio, la principessa ha contratto (non si conoscono le modalità esatte) una grave infezione che ha interessato naso, gola e orecchie e che ha reso necessario un intervento chirurgico alla testa. Ha cominciato la convalescenza, ma a inizio giugno - dopo la visita di Alberto e dei figli – ci sono state delle complicanze ed è stata sottoposta a una seconda operazione alla testa che l’ha costretta a rinviare sine die il ritorno a Monte Carlo. Le notizie ufficiali si fermano qui, il resto è avvolto nel mistero.

