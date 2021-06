Maxi focolaio a Palma di Maiorca, 850 studenti contagiati

27 giugno 2021 a

È salito ad oltre 850 il numero degli studenti spagnoli risultati positivi al Covid dopo viaggi di vacanza a Maiorca. Lo riferiscono i media spagnoli citando i dati forniti dalla comunità autonoma. Migliaia gli studenti sono costretti alla quarantena dopo essersi trovati in contatto con persone contagiate.

La Comunità di Madrid è la più colpita con 363 studenti contagiati, altri 3.000 esposti al mega focolaio e costretti quindi alla quarantena. Contagi nelle ultime due settimane legati ai viaggi a Maiorca sono stati confermati anche nelle Comunità Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Galizia, Catalogna, Paesi Baschi e Aragona.

I focolai hanno avuto origine in un concerto reggaeton nella Plaza de Toros a Palma di Maiorca e in diverse feste in barche e hotel. Le autorità dell’isola delle Baleari hanno annunciato un’inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali a Palma abbiano seguito le misure anti-Covid. In Spagna la mascherina non è più obbligatoria negli spazi all'aperto, ma solo se è possibile mantenere il distanziamento sociale. Maiorca si prepara a ricevere da mercoledì prossimo un’ondata di turisti britannici dopo che Londra l’ha inserita nella lista "verde" delle destinazioni.

