Charlene di Monaco sparita, scoppia il giallo sulla principessa: i gemelli solo con papà Alberto

Un principato senza principessa: Charlene è scomparsa da Monte Carlo e non è noto se farà ritorno il prossimo 1° luglio, in occasione dell’anniversario per i 10 anni di matrimonio con il Principe Alberto.

Si infittisce il mistero intorno a Sua Altezza Serenissima Charlene: è la nuova “principessa triste”? Mal d’Africa? Crisi coniugale? Cosa sta davvero succedendo tra Alberto II di Monaco e la moglie? E come siamo arrivati a questo punto? Ricostruiamo. Qualche mese fa, la bella ex nuotatrice olimpionica, nata in Zimbabwe e cresciuta in Sudafrica, sfoggiò un taglio di capelli punk che fece storcere il naso agli osservatori reali tanto da dover indossare una parrucca in una foto ufficiale. Poi i capelli si fecero ancora più corti e rasati sulla nuca e sulle tempie (una chioma militare) e partì per il Sudafrica. Era metà maggio. Da allora non ha più messo piede a Monte Carlo lasciando che il marito facesse da “mammo” per i gemellini di 7 anni Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier, sempre vispi e allegri. Non si è vista al GP di Monaco, uno degli eventi più importanti per il Principato, non si è vista neppure al World Rugby Sevens Repechage allo stadio Louis II e nemmeno alla visita al museo oceanografico. Charlene era in Suadafrica, come testimoniano le foto sul suo profilo Instagram. Ufficialmente è lì per la tutela dei rinoceronti in via di estinzione a causa dei bracconieri che li uccidono per i corni pregiatissimi, ufficiosamente chissà.

La Principessa, in tuta mimetica, aiuta i rangers del posto nelle operazioni di salvataggio e al tempo stesso cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica. Il 4 giugno, Alberto di Monaco e i figli (sembra quasi che le abbia portato a vedere i gemelli in base a un accordo, nda), l’hanno raggiunta per quella che sembra essere una vacanza, ma dal 5 giugno l’account tace: non è più aggiornato. Dove è finita Charlene? E’ ancora nel suo Paese d’origine o è rientrata ma non si fa vedere? E se fosse così, perché mai rifiuta di presenziare in pubblico? Ecco che tornano prepotentemente a galla le voci su un matrimonio in crisi da molto tempo. Alberto di Monaco ha sempre avuto fama di playboy e scapolo impenitente, ma una volta diventato Re nel 2005 doveva assicurare la discendenza. Era fidanzato con Charlene Wittstock, a sua volta molto innamorata. Tuttavia, la donna ebbe uno choc molto forte quando divenne di dominio pubblico che Alberto aveva già due figli (riconosciuti, ma non eredi) da madri diverse. Sembra anche che lo staff reale abbia sventato suoi tre tentativi di fuga da Palazzo, l’ultimo la sera prima delle nozze. Cerimonia che viene ricordata per il rimprovero pubblico del figlio di Ranieri III e Grace Kelly alla neo moglie “incapace” di trattenere le lacrime durante le celebrazioni.

La vita a Corte non deve essere stata rose e fiori perché a distanza di 3 anni dal sì, la coppia non aveva ancora figli. Secondo alcune indiscrezioni, Charlene avrebbe avuto difficoltà a rimanere incinta e si sarebbe sottoposta a inseminazione artificiale. La tesi sarebbe stata avvalorata dal parto gemellare nel 2014, il primo nella storia dei Ranieri di Monaco. In questi anni, Sua Altezza Serenissima non ha mai sfoggiato risate alla Kate Middleton, semmai sguardi e sorrisi di circostanza alla Lady Diana. Adesso la “ribellione” e l’allontanamento prolungato. Che non può essere sine die perché il Principato, il prossimo 1° luglio, si prepara a festeggiare i 10 anni di matrimonio di Alberto e Charlene. Tra pochi giorni scopriremo se si trattava di insofferenza al protocollo reale, mal d’Africa o di una sorta di separazione consensuale privata.

