Usa, giornaloni contro la fine della pandemia. Gli editorialisti chiedono ancora mascherine

Sembra incredibile, ma la notizia del Cdc - che è il Cts americano - disposto a levare l'obbligo di mascherine anche al chiuso per tutti i vaccinati negli Stati Uniti, invece di scatenare feste e urla di giubilo in tutto il Paese, è stata ferocemente criticata da gran parte del sistema dei media. Vogliono ancora la mascherina ovunque il New York Times e il Washington Post, e questo ultimo addirittura lancia due editorialisti e inviati contro la decisione. Chiedono mascherine obbligatorie per chiunque faccia attività rivolta al pubblico, in primis i commercianti e il rinvio di queste misure al momento in cui tutti gli americani saranno davvero vaccinati.

Criticano perfino il presidente Usa Joe Biden per avere detto che questo allentamento dell'obbligo di mascherina è una pietra miliare nel ritorno a una vita normale. E ovviamente si citano i virologi televisivi che all'unisono gridano allo scandalo per questo liberi tutti (che tale in realtà non è), sostenendo che non era ancora il momento per farlo. E' un antipasto di quel che potrebbe avvenire in Italia, dove ormai nella pandemia ci si culla con piacere in trasmissioni tv e paginate di giornale. Conduttori e medici ospiti e protagonisti in tv, come i direttori di giornali sono atterriti dal momento in cui bisognerà per forza staccare dal coronavirus. Carriere sfolgoranti torneranno nell'anonimato da cui provenivano, e a parlare di altro ci vuole fantasia e un po' di lavoro. A cui ormai nessuno è più abituato...



