Sudafrica, elefanti fuori controllo: lotta tra le auto. La scena mai vista

Giada Oricchio 07 maggio 2021 a

Botte a colpi di proboscide per la precedenza. All'interno del Parco Nazionale di Pilanesberg, in Sudafrica, due elefanti hanno combattuto in mezzo alla strada incuranti delle auto. Si tratta di un evento più unico che raro, per fortuna una delle guide turistiche del parco, Belinda Joubert, ha ripreso la scena con il proprio smartphone e ha caricato il video su YouTube dove ha ottenuto milioni di visualizzazioni.

La donna ha dichiarato all'agenzia di stampa Caters: "Abbiamo tenuto le distanze di sicurezza quindi non ero per nulla spaventata. Assistere a un evento simile è qualcosa di raro e straordinario, sono cresciuta nel Kruger National Park ma non avevo mai visto due elefanti combattere in una zona urbanizzata".

