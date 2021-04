Vaccino, Anthony Fauci sbarra la strada: "AstraZeneca negli Stati Uniti? No, grazie"

07 aprile 2021 a

a

a

Il vaccino AstraZeneca sta subendo più colpi di un pugile che sale sul ring contro Mike Tyson. Il nuovo destro da ko è arrivato dagli Usa, dove ha parlato alla Cnn Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive degli Stati Uniti e virologo della Casa Bianca: “Abbiamo tre vaccini eccellenti (il riferimento è a Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, ndr). Anche la Fda stabilirà che questo vaccino è molto buono, non abbiamo bisogno di un ulteriore ottimo vaccino. Abbiamo sufficienti vaccini efficaci. Ciò non rappresenta un'accusa nei confronti di questo prodotto”.

L'Italia userà il vaccino per gli over60: giravolta del governo che fa la rivoluzione su AstraZeneca

In un’altra intervista a MSNBC Fauci, definito da molti il massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, si è detto fiducioso che la vaccinazione di massa in corso impedirà un'altra "esplosione" di casi di Covid e una quarta ondata della pandemia. "Finché continueremo a vaccinare le persone in modo efficiente ed efficace, non credo che accadrà. Ma ciò non significa che non vedremo ancora un aumento dei casi. Resterà da vedere se ci sarà un aumento dei contagi o se esploderà in un vero boom, mentre altri Stati riapriranno le loro economie e allenteranno le linee guida sulla salute pubblica. Penso - ha concluso Fauci - che il vaccino impedirà che ciò accada”.

Non c'è pace per AstraZeneca: anche in Regno Unito preferiscono Pfizer per gli under30

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.