Non teneva mai le mani a posto, l'ex amante di Boris Johnson svela tutto

"Perse i calzini a letto con me poi andó a piedi nudi all’inaugurazione dei Giochi paraolimpici". Jennifer Arcuri, l’amante quasi segreta americana di Boris Johnson, vuota il sacco sulla loro imbarazzante relazione durata fra il 2012 e il 2016. Si sapeva che ebbero una relazione, ma non così lunga. “Non sapeva mai tenere le mani a posto, ma dopo avere fatto sesso mi recitava sonetti di Shakespeare". I due avevano una alcova segreta con al centro un palo da pole dance.

Boris Johnson riapre la Gran Bretagna. L'Italia cosa aspetta?

L'articolo pubblicato dal Corriere della Sera riprende le confessioni di Jennifer Arcuri al "Sunday Mirror". L'imprenditrice americana svela i dettagli di una relazione che l'allora sindaco di Londra non fece nulla per nascondere. Baci e abbracci in pubblico nonostante Johnson fosse sposato con Marina Wheeler. Poi anche i guai giudiziari con l'inchiesta per i lucrosi contratti concessi alla Arcuri nel settore delle nuove tecnologie. Ma Johnson è ancora in sella. Almeno fino a questa ultime imbarazzanti rivelazioni.

