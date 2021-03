Passaporto vaccinale per turisti. Ecco come si viaggerà in Europa

17 marzo 2021 a

«Con il certificato verde l’obiettivo è ripristinare la circolazione in modo sicuro, responsabile e che dia fiducia a tutti». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando il certificato vaccinale. «L’obiettivo è quello di riaprire», ha aggiunto. «Con il certificato digitale abbiamo l’obiettivo di aiutare gli Stati membri a ripristinare la libertà di circolazione in modo sicuro e responsabile».

Poi il riferimento ai ritardi di AstraZeneca nella consegna dei vaccini. «AstraZeneca ha annunciato purtroppo che nel secondo trimestre consegnerà all’Unione europea 70 milioni di dosi rispetto ai 180 milioni che aveva contrattualmente promesso di fornire. Purtroppo ne arriveranno soltanto 70», ha aggiunto. «È difficile spiegare ai nostri concittadini perché i vaccini prodotti in Ue vanno in altri Paesi anche se loro producono vaccini e non torna indietro nulla». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen che ha ricordato che sono state esportate 41 milioni di dosi verso 33 Paesi. «Abbiamo dal primo febbraio questo regime di autorizzazione delle esportazioni. Abbiamo ora trasparenza, sappiamo cosa succede, prima eravamo ciechi. Si tratta di un invito all’apertura perchè l’Ue è la regione più aperta, lo è stata anche nelle ultime sei settimane», ha aggiunto.

Qualche speranza in più arriva dalle dosi di Johnson & Johnson. «Il vaccino Johnons&Johnson sarà disponibile da aprile - conclude la presidente della Commissione europea - e nel secondo trimestre arriverranno circa 55 milioni di dosi all’Ue».

