Joe Biden choc su Vladimir Putin: "È un assassino". La Russia: così attacca il Paese

17 marzo 2021 a

a

a

«Sì lo penso » . Così Joe Biden ha risposto all'intervista a " G ood Morning America" ​​sulla Abc alla domanda in cui gli è stato chiesto se considerasse Vladimir Putin « un assassino » , riferendosi alla vicenda Navalny .

«La cosa più importante nel gestire i rapporti con i leader stranieri, ed io ne ho gestiti tanti, è conoscere la persona che hai davanti», ha detto Biden . «Così lei conosce Vladimir Putin , pensa che sia un killer? » , Ha domandato a questo punto l'intervistatore. « Mmm hmm, lo faccio - sì lo penso » , è stata la risposta di Biden , anche con un gesto di assenso con il capo.

Sollecitato sull'argomento Biden ha anche ricordato quando in passato disse a Putin che non aveva un'anima, con un riferimento a quando nel 2000 « il presidente Bush aveva detto di averlo guardato negli occhi e di aver visto la sua anima » . « I o gli ho detto - ha raccontato il presidente -" ho guardato nei tuoi occhi e non credo che tu abbia un'anima" , allora lui si è girato e mi detto " noi ci capiamo" » .

Le parole del Presidente degli Stati Uniti costituiscono «un attacco alla Russia», ha dichiarato il Presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin . «Il contenuto del l'intervista - ha aggiunto - è frutto di isteria provocata Dalla debolezza».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.