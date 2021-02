Angela Merkel dice no al vaccino Astrazeneca: "Sicuro ma sconsigliato dopo i 65 anni"

27 febbraio 2021 a

Angela Merkel rifiuta il vaccino Astrazeneca. La cancelliera Angela Merkel è stata chiamata a "dare il buon esempio" ai cittadini tedeschi sottoponendosi al vaccino anti-Covid davanti alle telecamere e dissipare così i dubbi della popolazione, ma in un'intervista al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung ha spiegato che non si farà iniettare una dose del siero AstraZeneca. "Io ho 66 anni - spiega - e non appartengo al gruppo per cui AstraZeneca è consigliato ma è un vaccino affidabile, efficace e sicuro ed è stato approvato dall'agenzia europea del farmaco e in Germania consigliato fino ai 65 anni di età".

Come è accaduto in altri paesi europei anche in Germania il vaccino AstraZeneca non è attualmente approvato per gli over 65 a causa della mancanza di dati clinici sufficienti a dimostrare la sua efficacia nelle persone più anziane. Nel Paese c'è una massiccia adesione al movimento dei no-vax, secondo i rapporti diffusi in Germania, molte persone annullano gli appuntamenti per la vaccinazione o semplicemente non si presentano quando vengono a sapere che verrà loro somministrato il siero Astrazeneca.

