Vaccini Covid, Astrazeneca annuncia ritardi nelle consegne

23 gennaio 2021 a

a

a

Durante il comitato direttivo di Bruxelles con gli Stati membri, che si occupa di strategia vaccinale, «i rappresentanti di

AstraZeneca hanno annunciato ritardi nella consegna dei vaccini» contro la Covid-19, «rispetto a quanto previsto per il primo trimestre 2021». Lo conferma la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, dopo le anticipazioni dell’Ft, via social network.

La Commissione e gli Stati membri, continua, hanno espresso «profonda insoddisfazione» per l’annuncio, aggiunge la commissaria. «Abbiamo insistito - continua la Kyriakides - su un calendario preciso di consegne, sulla base del quale gli Stati membri possano delineare i propri piani vaccinali, condizionato alla concessione di un’autorizzazione alla commercializzazione» nell’Unione Europea. La Commissione «continuerà a insistere con AstraZeneca per avere misure che aumentino il grado di prevedibilità e la stabilità nelle consegne e per l’accelerazione nella distribuzione delle dosi».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.