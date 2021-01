Anziani morti in Norvegia dopo vaccino. Pfizer: "Nessun allarme"

16 gennaio 2021 a

a

a

Pfizer e BioNTech stanno lavorando con l’agenzia del farmaco della Norvegia per indagare sui decessi di persone anziane registrati nel Paese e associati con la vaccinazione contro il coronavirus. Lo ha fatto sapere Pfizer secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg sul suo sito. Secondo Pfizer, l’agenzia norvegese ha rilevato che «il numero di incidenti finora non è allarmante ed è in linea con le aspettative». La stessa Bloomberg riporta che i decessi riportati sono 29, cioè sei in più rispetto ai 23 inizialmente riferiti.

