Madrid sotto la neve, a Creta vanno al mare: 28 gradi. Il meteo è impazzito

Se a Madrid hanno assistito a una nevicata record per l'inverno spagnolo in alcune parti della Grecia si va al mare. Meteo impazzito in questo gennaio 2021. Nel Paese ellenico si registra una mini estate: l'attuale fronte caldo ha causato temperature estive durante il fine settimana, specialmente sull'isola di Creta. La stampa greca riferisce di "valori record", ad esempio, nella città cretese di Chania sono stati raggiunti picchi fino a 28,3 gradi e nelle spiagge si sono visti bagnanti. Ma anche ad Atene e nel resto del paese il sole splendeva nel cielo blu e in molti luoghi sono stati misurati più di 20 gradi. Il bel tempo è una conseguenza dei venti meridionali provenienti dall'Africa, che hanno portato aria calda. Un aumento del calore all'inizio dell'anno non è raro in Grecia. Il fenomeno è noto fin dall'antichità ed è chiamato ' i giorni alcioni' dai meteorologi.

Ad Atene, dove i termometri hanno toccato i 22 gradi, si è vista gente fluire in strada, nei parchi e nelle piazze a dispetto del lockdown. La polizia ha cercato di tenere sotto controllo la situazione per evitare concentrazioni troppo grandi di gente; e con gli altoparlanti, gli agenti hanno ricordato alle persone di rispettare il distanziamento sociale e multato coloro che non indossavano mascherine. La Grecia è in quarantena dall'inizio di novembre e il governo sta cercando di evitare una terza ondata di pandemia dopo le vacanze di Natale e Capodanno. Venerdi', le restrizioni che avrebbero dovuto terminare l'11 gennaio, sono state prorogate di una settimana. Solo gli asili nido, gli asili e le scuole primarie riapriranno domani. Ma nonostante il confinamento sia in vigore da piu' di due mesi e il numero di contagi sia diminuito, la pressione sul sistema sanitario rimane alta e, rispetto a quando e' stata decretata la misura, ormai sono piu' del doppio i pazienti collegati a respiratori e i decessi. Sabato le autorità hanno registrato 800 nuovi casi e 32 decessi e ormai, dall'inizio della pandemia, i contagi sono stati 144.293 contagi e i morti 5.227.

