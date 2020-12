Meghan Markle, l'indiscrezione bomba fa il giro del mondo: "Incinta del secondo figlio"

Giada Oricchio 22 dicembre 2020 a

a

a

Meghan Markle incinta del secondo figlio di Harry d'Inghilterra? L'indiscrezione sta facendo il giro del mondo dopo la pubblicazione da parte di "Page Six" di una serie di foto dove si vede l'ex attrice con un pancino dolcemente sospetto. La coppia è stata immortalata durante un’uscita informale per le celebri strade di Beverly Hills. A catturare l'attenzione dei fotografi però è stato l'outfit di Meghan: berretto di lana nera, giaccone antivento con cappuccio, jeans, stivali e soprattutto un maglione ampio su forme leggermente arrotondate. Se così fosse, sarebbe un Natale felice per i due "fuggiaschi" che lo scorso luglio hanno vissuto il dramma di un aborto spontaneo, come ha raccontato la stessa Markle. Intanto Meghan e Harry hanno spedito i regali per i nipotini oltreoceano ricevendo in cambio quelli di Kate e William per Archie che starebbe per diventare fratello maggiore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.