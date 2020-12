Testimone farlocco. Ecco la superbufala del New York Times

20 dicembre 2020 a

La superbufala del New York Times. Ottenne un premio simile al Pulitzer per una inchiesta sull’Isis basata su un supertestimone farlocco. Quello si era inventato tutto: date, orrori e perfino luoghi dei crimini commessi. Nemmeno i paesi citati sono mai esistiti in Siria ed Iraq, peró la testata più prestigiosa del mondo ci è cascata dalla testa ai piedi e ora, dopo mesi di pressing, è costretta a chiedere scusa e restituire il premio ricevuto e celebrato. Una epic fail svelata oggi in Italia da Repubblica.

