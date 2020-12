Vaccino Pfizer, effetti collaterali negli Usa: crisi respiratoria e ricovero in terapia intensiva

17 dicembre 2020 a

Sul vaccino Pfizer-Biontech contro il coronavirus non arrivano buone notizie. Negli Usa dove è partita la somministrazione negli ospedali è stata segnalata una grave reazione allergica al vaccino: un'operatrice sanitaria statunitense, a cui è stata somministrato la dose, ha avuto una grave reazione allergica secondo quanto riporta il New York Times, che cita fonti sanitarie del Barlett Regional Hospital di Juneau. In Alaska, dove l'operatrice avora e dove ha ricevuto il vaccino ha registrato una reazione allergica grave poco dopo la somministrazione. Il quotidiano evidenzia che il soggetto non aveva alcun precedente di allergie e la reazione si è scatenata subito dopo la somministrazione.

Sempre in Alaska un secondo operatore sanitario ha avuto una reazione avversa a un vaccino contro il Covid-19. Il Bartlett Regional Hospital di Juneau ha fatto sapere che i due lavoratori hanno mostrato reazioni avverse circa 10 minuti dopo aver ricevuto il vaccino e sono stati curati. Uno ha ricevuto il vaccino martedì ed è stato trattenuto in ospedale, l'altro, vaccinato mercoledì, è completamente guarito. Le autorità sanitarie statunitensi hanno avvertito i medici di essere alla ricerca di rare reazioni allergiche quando hanno lanciato il primo vaccino, prodotto da Pfizer e BioNTech. Anche il Regno Unito aveva segnalato alcune reazioni allergiche simili.

