Kate Middleton di nuovo zia. La sorella Pippa aspetta il secondo figlio

Kate Middleton di nuovo zia: la sorella Pippa Middleton è incinta del secondo figlio. Manca l’ufficialità, ma la socialitè britannica ha diradato molto le uscite e all’ultimo evento ha sfoggiato un maglione largo chiedendo di non essere fotografata a figura intera. Tuttavia una gola profonda ha rivelato la seconda gravidanza a “Pagesix”: “Pippa e James sono entusiasti, è una notizia meravigliosa in un anno difficile. Tutta la famiglia è contentissima”. Al momento non si sa il sesso del nascituro: la prima femminuccia o un altro maschio? Pippa, che incantò il mondo il giorno del matrimonio di Kate con il principe William, è sposata dal 2017 con il milionario James Matthews ed è già madre di un bambino. Inoltre, sembra che la coppia stia cercando una nuova casa nella campagna londinese tanto cara ai Windsor, mentre è certo che per rispettare le restrizioni sul Covid-19, non trascorreranno le feste natalizie con il resto della famiglia.

