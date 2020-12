Coronavirus, in Germania record di morti. Dramma Sassonia: costretti a scegliere a chi dare l'ossigeno

16 dicembre 2020 a

"Nei giorni scorsi ci siamo trovati più volte nella situazione in cui dovevamo decidere chi riceve ossigeno e chi no". Lo ha detto il dottor Mathias Mengel, direttore medico di una clinica a Zittau, nel sud est della Sassonia, secondo quanto riporta la stampa tedesca. La Sassonia è una delle zone più colpite dal Covid-19 e le unità di terapia intensiva sono al limite. Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato un record di decessi con 952 vittime confermate in 24 ore.

