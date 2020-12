Kate Middleton, errore in diretta: i fan vedono il telefono e le emoji preferite della duchessa

Giada Oricchio 01 dicembre 2020 a

Emoji poco regali per Kate Middleton, ma lei ci ride e condivide tutto. La duchessa di Cambridge e moglie di William d'Inghilterra ha tradito le sue faccine preferite durante un collegamento web per l'iniziativa Early Years a favore dei bambini in età prescolatisca: ha rivolto il display del suo iPhone verso la telecamera Zoom ed è spuntato l'impensabile. L’emoji delle due amichette che si tengono per mano è la più usata e fin qui tutto bene. Semaforo verde anche per l'emoji dell'inchino visto che siamo a corte. Poi seguono ananas e cetriolo. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare con un pizzico di malizia, frutta e verdura non hanno alcun significato allegorico: servono semplicemente a sottolineare la sua passione per i cibi biologici. Curiosi certo, ma quella che ha stupito il mondo intero è la faccina che impreca. Possibile che la compita e protocollare Kate dai deliziosi e impeccabili abiti a fiorellini, in privato perda la pazienza e dica parolacce? Sì, possibile e questo "incidente" l'ha resa ancora più amata dai sudditi inglesi.

La principessa d'Inghilterra, per rispondere ai messaggi ricevuti nell'ambito della sua iniziativa, usa anche l'alieno viola e l'emoji disgusting, cioè quella che vomita. Faccine svelate e tanta autoironia: Kate ha riso della svista e ha permesso che venisse condivisa sul profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace. Un ottimo modo per soffiare via un po' di polvere dalla monarchia più antica del mondo.

