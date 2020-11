Boris Johnson di nuovo in isolamento: "Ma sono sano come un pesce"

16 novembre 2020 a

a

a

Sono in tutto dieci i parlamentari Tory che si sono chiusi in autoisolamento dopo che il collega Lee Anderson è risultato positivo al Covid. Tra questi, il premier britannico Boris Johnson, che ha respinto le critiche per l’incontro senza mascherine tenuto a Downing Street la settimana scorsa con Anderson.

In una foto postata dal parlamentare su Facebook, si vedono i due leggermente distaccati, ma non ai due metri raccomandati, senza alcun dispositivo di protezione individuale. Altri otto deputati, presenti a quella riunione o che hanno incrociato alla Camera il parlamentare Tory contagiato, si sono chiusi in quarantena. Johnson, dal suo isolamento a Downing Street, ha postato un video assicurando di essere «sano come un pesce» e «pieno di anticorpi» dopo essere stato colpito dal coronavirus ad aprile, e di aver rispettato «il distanziamento sociale». «Dobbiamo interrompere la diffusione della malattia», ha sottolineato, esortando a «seguire le regole». Il premier continuerà a lavorare grazie a Zoom e altri strumenti tecnologici; resta da capire se verrà autorizzato a partecipare da remoto al Question Time previsto per mercoledì ai Comuni o manderà un sostituto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.