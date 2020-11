Testa a testa Biden-Trump, la Georgia riconta le schede a mano

11 novembre 2020 a

Biden-Trump, lo scontro infinito. A pochi giorni dalla vittoria delle elezioni, non c'è ancora pace per il candidato democratico. Il segretario di Stato della Georgia ha annunciato che tutte le schede verranno riconteggiate a mano.

Video su questo argomento Covid, Biden: "Vaccino sarà gratuito per tutti gli americani"

In questo momento la situazione in Georgia è la seguente: Joe Biden 2.471.952 preferenze contro le 2.457.859 di Donald Trump. In altre parole la Georgia è ancora in bilico. Ma a guardar bene ancora nulla è stato scritto ufficialmente. Finora, infatti, i risultati ufficiali delle schede scrutinate danno a Biden 259 grandi elettori e a Trump 217. Insomma Biden il fatidico "magic number" 270 non l'avrebbe ancora raggiunto.

