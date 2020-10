Trump Contro Tutti. L'America (e l'Occidente) al bivio

Pietro De Leo 26 ottobre 2020 a

E’ l’ultima settimana, e poi si terrà l’elezione più importante del mondo, quella che deciderà l’inquilino della Casa Bianca per i prossimi quattro anni. Giungere all’appuntamento con una buona preparazione sulle forze in campo, specie nella fase di grande polarizzazione attorno alla figura di Trump, è buona cosa per un cittadino del mondo globalizzato. E allora nulla di meglio che consumare le pagine di questo agile “Trump Contro Tutti”, lavoro di Stefano Graziosi e Daniele Scalea per Historica-Giubilei Regnani (156 pag).

Gli autori giungono con il loro racconto politico quasi a ridosso delle ultime, convulse settimane che hanno visto primeggiare l’aggancio tra Covid e la figura di Trump, il contagiato più illustre del globo. Il volume ripercorre gli ultimi quattro anni di storia americana e di nuove dinamiche geopolitiche, scandendo assai correttamente, con grande spirito di osservazione degli autori, il tratto dei protagonisti.

Da Trump a Pence, fino a Biden e Kamala Harris. E’ sempre utile, in questoi tempi di semplificazioni, un’opera di approfondimento volta a smontare, pezzo dopo pezzo, la resa macchiettistica e trucista dipinta da anni di fango mainstream sul Presidente degli Stati Uniti. E queste pagine raggiungono l’obiettivo, analizzando i retaggi sociali, e la capacità di attrattiva su un elettorato trasversale, che hanno portato alla vittoria di Trump nel lontano 2016 e alla costruzione del suo percorso di politica interna, soprattutto dal punto di vista delle misure sul piano fiscale e occupazionale. E vengono analizzati con il piglio di osservatori de-ideologizzati gli ultimi, tormentati mesi per la presidenza, contrassegnati da una gestione non certo virtuosa della pandemia e l’aggressione nelle piazze dell’ universo Antifa e Black Lives Matter. Un lavoro scrupoloso e scorrevole alla lettura, per prepararsi al rush finale in vista di un giorno che, come ogni quattro anni, può imprimere una nuova svolta al mondo.

