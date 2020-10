Il tragico errore di Biden: ecco la gaffe che può cambiare l'esito del voto Usa

Guarda l'orologio impaziente. Lo stesso errore commesso da Bush senior contro Clinton. E che a George H.W. costò caro

Al di là dell'esito dell'ultimo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden in vista delle presidenziali Usa del prossimo 3 novembre, che ha visto i sondaggisti dividersi sull'ipotetico vincitore, a scaldare i social network nelle ultime ore è stato un piccolo particolare verificatosi durante il dibattito. Ovvero che alle 21:21 ora di Nashville, appena una ventina di minuti dopo l'inizio del faccia a faccia, Joe Biden abbia commesso lo stesso grave errore di George H.W Bush nel 1992 durante il dibattito con Bill Clinton e Ross Perot: cioè abbia guardato l’ orologio. Un gesto letto come un segno di impazienza o di difficoltà che vale più di una risposta sbagliata e che potrebbe diventare l’immagine simbolo del dibattito. A Bush senior costò caro, sarà così anche per Biden?

