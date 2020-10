Donald Trump è già guarito: lascio l'ospedale, mi sento meglio di 20 anni fa

05 ottobre 2020 a

a

a

"Lascerò il grande Walter Reed Medical Centet oggi alle 18:30 (mezzanotte e mezza ora italiana, ndr). Mi sento davvero bene! Non abbiate paura del Covid. Non lasciategli dominare la vostra vita". Così il presidente Donald Trump, via Twitter, anticipando la conferenza stampa dei medici sul suo stato di salute dopo essere stato contagiato dal Covid-19. "Abbiamo sviluppato, sotto l’amministrazione Trump - ha tenuto a sottolineare - alcuni farmaci davvero grandiosi e conoscenze. Mi sento meglio di 20 anni fa".

Complottisti scatenati su Trump. Farsa o trappola, i messaggi segreti nelle foto

Il presidente Donald Trump rispetta tutti gli standard di salute "perché possa essere dimesso in sicurezza" dall’ospedale militare Walter Reed. Lo ha detto il suo medico, Sean Conley, confermando che Trump sarà oggi dimesso e segnalando che non ha problemi respiratori collegati al coronavirus che ha contratto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.