Sharon Stone stravolta per la sorella, il video-appello sul Covid: indossate la mascherina

Giada Oricchio 18 agosto 2020 a

a

a

"Mia sorella positiva al Covid. È colpa di chi non indossa la mascherina". Lo rivela Sharon Stone in un video su Instagram. L'attrice sex symbol di Hollywood, senza un filo di trucco e senza un filtro, ma con il volto stravolto dalla preoccupazione, denuncia su Instagram tutto il dolore per la sorella Kelly: "Come molti già sapranno, mia sorella si trova in ospedale, in una stanza del reparto Covid e sta lottando per la sua vita. Anche mio cognato si è ammalato di Covid e sta lottando per la sua vita". Poi prosegue: "Senza sintomi evidenti non ci si può sottoporre al test per il Covid-19 e i risultati arrivano dopo cinque giorni. Anche le persone con cui sono venuti a contatto non hanno potuto fare il test perché non avevano sintomi e questo vale pure per mia madre che negli ultimi cinque mesi ha avuto due infarti, le hanno messo cinque stent e un pacemaker e le stesse infermiere che stanno curando mia sorella e mio cognato non possono fare i test perché non li hanno. Queste infermiere stanno rischiano le loro vite e non possono fare il test". Indossate una mascherina per voi e per gli altri".

In precedenza, Sharon Stone aveva reso noto: "Mia sorella ha il Covid-19 per colpa di qualcuno di voi che non indossava la mascherina. Mia sorella già soffre di lupus, lei non ha un sistema immunitario. L'unico posto in cui è andata è la farmacia. Indossate la mascherina! Fatelo per voi stessi e per gli altri". L'attrice mette l'accento sulla pessima gestione della pandemia da Covid-19 da parte di Donald Trump e invita a votare Biden alle presidenziali di novembre.