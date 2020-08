Gli Usa hanno già cancellato TikTok. Via dai cellulari di governo e politici

06 agosto 2020 a

In attesa della vendita "forzata" a Microsotf il Senato Usa ha approvato all`unanimità un progetto di legge che vieta di scaricare e utilizzare TikTok. La misura riguarda tutti i dispositivi forniti dal governo di Washsington ai dipendenti e quelli dei membri del Congresso. Il senatore repubblicano Josh Hawley, tra i firmatari della legge, ha spiegato che il divieto è dovuto al fatto che "TikTok rappresenta un rilevante rischio di sicurezza" e per questo "non ha posto sugli apparecchi del governo".

Guerra fredda su TikTok: "Trump vuole bandirci, non ci resta che vendere"

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha illustrato i dettagli del piano dell’amministrazione Trump per ottenere delle cosiddette ’reti pulite', che prevede di impedire alle società cinesi di accedere ad app store, app, servizi di cloud, reti telefoniche e cavi internet sottomarini. Alla luce di questo, Pompeo ha invitato le società statunitensi a rimuovere le tecnologie di proprietà cinese "di cui non ci si può fidare" dalle loro reti digitali. "Vogliamo che le app cinesi di cui non ci si può fidare vengano rimosse dagli app store", ha spiegato Pompeo. "Con le case madri basate in Cina, app come TikTok, WeChat e altre sono una minaccia significativa ai dati personali dei cittadini americani, per non parlare degli strumenti di censura dei contenuti per il partito comunista cinese", ha aggiunto.