Paradisi fiscali, l'ex re Juan Carlos travolto dallo scandalo lascia la Spagna

L'ex re spagnolo Juan Carlos Io aveva annunciato: "Lascio la Spagna per vivere in un altro Paese". E secondo El Mundo sarebbe già espatriato, dietro alla decisione lo scandalo finanziario che l'ha coinvolto. "Guidato dal convincimento di prestare il miglior servizio agli spagnoli, alle loro istituzioni e a te come re, ti informo della mia meditata decisione di trasferirmi, in questo periodo, fuori dalla Spagna. Una decisione che prendo con molto dolore, ma con grande serenità" si legge nella nota dell'ex monarca pubblicata sul sito web della famiglia reale. Nella missiva si rivolge al figlio, re Felipe VI che ringrazia il padre per la decisione esprimendogli rispetto per la decisione.