Stati Uniti, l'urlo nel negozio: metta la mascherina. E lei reagisce così

Mascherine sì o no? Secondo un'ultima ricerca negli Stati Uniti la indossa il 79% dei democratici e il 59 dei repubblicani, molti dei quali ritengono che limiti la libertà personale ribellandosi agli esperti senza però calcolare i rischi per la salute. Così mentre negli Usa i casi di coronavirus galoppano e continua la guerra all'uso dei dispositivi di sicurezza nei negozi accade anche questo: "Metta la mascherina" grida la commessa del negozio di scarpe prima che il cliente reagisca in modo... poco educato.