Spara in un centro commerciale in Alabama. Fermato un uomo

04 luglio 2020

Ha sparatro in un centro commerciale in Alabama. L'uomo ha ferito almeno quattro persone che sono state immediatamente portate in ospedale. Ancora poco chiare le ragioni del gesto compiuto dall'uomo che poi è stato fermato dalla polizia.

Qualche tempo fa, nello stesso centro commerciale, la polizia aveva ucciso un nero scambiandolo per il colpevole di una sparatoria. Chissà che non ci sia un legame con questa sparatoria.