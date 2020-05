Trump annuncia sanzioni contro la Cina. E divorzia dall'Oms

29 maggio 2020 a

a

a

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Washington imporrà sanzioni ai funzionari cinesi ritenuti responsabili dell’erosione dell’autonomia di Hong Kong. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato la Cina di non aver mantenuto la sua promessa di garantire l’autonomia a Hong Kong. Inoltre ha annunciato che gli Usa rivedranno l’avviso di viaggio del dipartimento di Stato per la regione autonoma, per riflettere «l’aumentato pericolo di sorveglianza».

Video su questo argomento Trump firma ordine su social media: "Twitter fa attivismo politico"

Ma ce n'è anche per il rapporto con l'Oms, da cui gli Usa prendono le distanze. Trump ha annunciato che gli Usa «terminano» la relazione con l’Organizzazione mondiale della sanità, dicendo che questa non ha attuato le richieste riforme legate all’emergenza del coronavirus.