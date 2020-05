Iraq: preso Qardash, l'erede del califfo del terrore al Baghdadi

Preso l'erede del califfo del terrore al Baghdadi. Abdul Nasser Qardash sarebbe stato arrestato dai servizi di intelligence iracheni: si tratta di uno dei principali candidati alla successione di Abu Bakr al Baghdadi, il leader dell’Isis morto in seguito ad un blitz delle forze americane in Siria il 26 ottobre scorso. Il leader attuale dello Stato islamico sarebbe Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Secondo l’agenzia di stampa irachena Ina, che cita una fonte della sicurezza, Qardash è un importante leader del gruppo terroristico, già membro di al Qaeda in Iraq con Abu Musab al-Zarqawi.

L’intelligence di Baghdad ritiene che abbia guidato personalmente nei mesi scorsi la battaglia dell’Is per mantenere il controllo della città siriana di Al-Baghuz. Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ritiene che Qardash, il cui vero nome sarebbe Muhammad Saeed Abdurrahman Muhammad al-Mawla, sia tra i principali ideologi dello Stato islamico e che sia coinvolto nel genocidio della minoranza yazida commesso in Iraq nel 2014 e nelle operazioni del gruppo all’estero.