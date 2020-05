Harry e Meghan fanno un buono alla Regina. Ecco come le restituiranno 2,4 milioni di sterline

Tutti bravi con i soldi degli altri. Anche Meghan Markle e Harry d’Inghilterra. Restituiranno i 2,4 milioni di sterline spesi per la ristrutturazione in comode rate decennali. La coppia, che ha rotto con la Regina Elisabetta e il resto dei Windsor per cercare l’indipendenza economica e una vita da “commoners”, ha le idee megalomani e il portafoglio da casalinga di Voghera. Poco più di un anno fa, alla luce dei rapporti tesi con Kate Middleton, poco più di un anno fa, Meghan pretese e ottenne di lasciare Kensington Palace per trasferirsi a Frogmore Cottage che però necessitava di un restyling profondo: più bagni, la camera per mamma Doria Ragland, sala per lo yoga, vernice ecologica e salone accogliente per gli amici vip. Dovevano spendere 1,2 milioni di sterline, ne spesero il doppio. Per la gioia dei contribuenti inglesi. Tempo quattro mesi e la magione, come il protocollo reale, divenne stretta per la Markle che decise di chiudere porte e portoni trasferendosi in Canada ospite di un milionario in un’abitazione extra lusso sull’isolotto di Vancouver.

L’ex attrice lasciò intendere che qui avrebbe messo le radici, salvo scoprire che nemmeno la quiete canadese le si addice e così, in pieno lockdown americano, è spuntata armi, bagagli e Archie al seguito, in una mega villa di Los Angeles, anche questa non di sua proprietà. Si spera che almeno paghi l’affitto. Oggi i tabloid americani e inglesi raccontano di un Harry spaesato e insoddisfatto perché senza lavoro e amici, mentre Meghan vorrebbe mettere radici a Malibù, rinomato quartiere vip: il posto giusto per non avere paparazzi anche dentro la siepe e arrampicati sulla bouganville. In attesa che si decida, la Regina le ha chiesto di rendere i soldi spesi per Frogmore Cottage (uno dei punti dell’accordo della Megxit, nda), ma la spendacciona Markle si è guardata bene da mettere mano ai risparmi suoi o del marito (Harry ha ereditato dalla madre Lady Diana circa 30 milioni di euro, nda) e si è ispirata a Claudio Lotito, il presidente che spalmò i debiti della Lazio con il fisco su 20 anni, riuscendo a fare di meglio. Rimborserà la cifra in piccole comode rate mensili da 18.000 euro ciascuna. Il che vuol dire che impiegherà 11 anni a rendere 2,4 milioni di euro. Dunque senza interessi.