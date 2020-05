All'inizio Meghan Markle era stata ben voluta e accolta con calore da Kate Middleton e dal principe William. Tanto da conquistare il regno e guadagnarsi l'appellativo di "Fab Four": i quattro parenti e, vicini di casa a Kensington Palace, trascorrevano molte serate insieme ma poi qualcosa è andato storto. Le duchesse hanno rotto e da amiche in pubblico sono diventate nemiche giurate in privato.

In un nuovo libro, in uscita il 14 maggio, il giornalista e scrittore Tom Quinn rivela la grossa lite tra Kate Middleton e Meghan Markle. "An Intimate Memoir From Queen Mary to Meghan Markle" (Biteback Publishing) racconta che a far scattare la royal faida sarebbe stato uno sgarbo dell'ex attrice nei confronti di un maggiordomo di Kate e William. La duchessa di Cambridge non avrebbe digerito il gesto di maleducazione e da quel momento i rapporti si sarebbero rovinati. I fratelli avrebbero cercato di risolvere la situazione, ma poi sono stati costretti a prendere le difese delle mogli.



Il Daily Mail ha già pubblicato alcune parti del libro, dove emerge che Meghan Markle non sarebbe mai riuscita a digerire il fatto di dover stare sempre un passo dietro a Kate Middleton, che un giorno diventerà regina. L'ex attrice avrebbe voluto imitare Lady Diana, ma sarebbe rimasta stritolare dalle regole di corte e poi costretta a rinunciare. Nel libro, per il momento in uscita solo in inglese, emergono anche aneddoti su Lady Diana.